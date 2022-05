US-Star Jennifer Lopez (52) feierte den Muttertag mit einem Bennifer-Throwback-Video. Auf Instagram postete sie am Sonntag einen Clip von sich und ihrem Verlobten, Oscarpreisträger Ben Affleck (49), der die beiden bei einem NBA-Spiel am 11. Mai 2003 zeigt. Damals waren sie zum ersten Mal verlobt und wünschten in die Event-Kamera ihren Müttern einen «Glücklichen Muttertag». Auch den Post selbst kommentierte die Sängerin und Schauspielerin mit «Glücklichen Muttertag an alle Mamas da draussen!!»