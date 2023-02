Jennifer Lopez scherzt über Ben Afflecks «Happy Face»

So verwendete sie bei Instagram eine ähnliche Aufnahme, um den im April erscheinenden, neuen Film ihres Mannes zu bewerben. Bevor der Trailer zu «AIR» startet, ist ein Bild von Affleck in seiner Rolle als Nike-Mitbegründer Philip Knight (84) zu sehen. Sein Gesichtsausdruck erinnert stark an den bei den Grammys. «Das glückliche Gesicht meines Mannes» und «AIR... kann es kaum erwarten!», schrieb Lopez humorvoll dazu.