Jennifer Lopez soll Ben Affleck in Los Angeles besucht haben

Nachdem sie sich Berichten zufolge wochenlang nicht gesehen haben, kam es nun am Wochenende offenbar zu einem Treffen zwischen Jennifer Lopez (55) und ihrem Noch–Ehemann Ben Affleck (51). Wie das «People»–Magazin berichtet, soll sie den Schauspieler am Sonntag (11. August) in seinem Mietshaus in Brentwood, einem Stadtteil von Los Angeles, besucht haben, während er sich dort aufhielt. Zuvor habe sie Afflecks Sohn Samuel (12) zum Shoppen in ein Einkaufszentrum begleitet.