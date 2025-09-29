Jennifer Lopez über ihr Ehe-Aus: «Das Beste, was mir passieren konnte»

Sie blickt auch auf die Dreharbeiten für ihren Film «Kiss of the Spider Woman» zurück, bei dem Affleck ausführender Produzent war. «Es war eine wirklich harte Zeit. Jeden Moment am Set, jeden Moment, in dem ich diese Rolle spielte, war ich so glücklich, und dann war ich wieder zu Hause, und es war nicht so toll. Und ich dachte nur: ‹Wie bringe ich das in Einklang?›» Der Musicalfilm feierte schliesslich im Januar beim Sundance Film Festival Premiere – ausgerechnet in dem Monat, in dem die Scheidung finalisiert wurde. In die US–Kinos kommt der Streifen am 10. Oktober.