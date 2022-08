Jennifer Lopez und Ben Affleck: Die Vorbereitungen zur Hochzeit laufen

Am Wochenende steigt die grosse Hochzeitsparty von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) und immer mehr Details sickern durch. Sicher scheint mittlerweile, dass die zweite Trauung - nach ihrer Mini-Hochzeit in Las Vegas - auf dem Anwesen von Affleck in der Nähe von Savannah, genauer gesagt im Vorort Riceboro im US-Bundesstaat Georgia, stattfinden wird. Unter anderem berichtet «Page Six», das Promiportal der «New York Post», dass dort bereits ein grosses Festzelt aufgebaut wurde. Mitarbeiter würden den ganzen Tag an den Vorbereitungen arbeiten.