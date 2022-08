Glamouröser Ausklang für die dreitägige Hochzeitsfeier von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50). Das Paar richtete am Sonntag einen Brunch aus. Auf Afflecks Grundstück in der Nähe von Savannah, genauer gesagt im Vorort Riceboro im US-Bundesstaat Georgia, wartete ein Barbecue auf die Gäste. Auf den Bildern, die unter anderem die «Daily Mail» zeigt, sind die Herren ganz in Weiss gekleidet. Die Frauen tragen Kleider mit Blümchenmuster.