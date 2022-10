Jennifer Lopez und Ben Affleck: Red-Carpet-Premiere als Ehepaar

Hochzeit im Juli in Las Vegas

Im Juli hatten die beiden Stars in einer kleinen Zeremonie in der berühmten A Little White Wedding Chapel in Las Vegas, Nevada, geheiratet. Im August gab es dann noch eine mehrtägige Hochzeitsfeier mit Familien und Freunden, die mit einem Barbecue auf Afflecks Grundstück in Riceboro in der Nähe von Savannah im US-Bundesstaat Georgia endete.