Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) haben am vergangenen Wochenende ihre Märchenhochzeit im US-Bundesstaat Georgia gefeiert. Am Samstag soll der Schauspieler eine emotionale Rede gehalten haben, wie «US Weekly» nun berichtet. Auf seinem Anwesen in Riceboro wandte er sich vor Familie und Freunden insbesondere an seine Ehefrau und deren Kinder.