Jennifer Lopez und Ben Affleck: Weihnachtsparty mit Promi-Freunden

Bald gibt es neue Musik

Nach den Feiertagen wird die Sängerin wieder voll durchstarten: Im Januar erscheint ihre Single «Can't Get Enough». Es ist die erste Auskopplung ihres kommenden Albums «This Is Me... Now», das am 16. Februar auf den Markt kommt. Lopez hat bereits Ausschnitte des Liedes in den sozialen Medien veröffentlicht, zusammen mit einem Teaser–Clip des Kurzfilms zu ihrem neuen Album. Ihr Ehemann ist Co–Autor des Films. Die Sängerin bezeichnete die Zusammenarbeit als «erstaunlich». «Ich meine, niemand kennt mich oder meine Geschichte besser als er», sagte sie im Interview mit «Access Hollywood». «Er kannte mich damals und er kennt mich jetzt – das bin ich jetzt.» Ihr neuntes Studioalbum ist eine Fortsetzung von «This Is Me... Then» aus dem Jahr 2002. Damals hatte sich Lopez von ihrer beginnenden Liebesgeschichte mit Affleck inspirieren lassen. Das Paar war von 2002 bis 2004 zusammen und sogar verlobt, trennte sich dann jedoch. Im Frühjahr 2021 fanden sie wieder zusammen und schlossen im Juli 2022 dann doch noch den Bund fürs Leben.