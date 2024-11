Jennifer Love Hewitt: Die Presse wusste vor ihr vom Tod ihrer Mutter

Die Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (45, «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast») hat von einem surrealen Erlebnis berichtet, das sich vor zwölf Jahren zugetragen hat. Am 12. Juni 2012 war ihre Mutter Patricia Mae an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Als wäre der Verlust des Elternteils nicht schon traumatisch genug, erfuhr Hewitt aufgrund unglücklicher Umstände sogar erst nach der Presse vom Tod ihrer eigenen Mutter. Das verriet der Star nun laut der US–Seite «Entertainment Weekly».