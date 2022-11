Laut «The Hollywood Reporter» beschrieb Siebel Newsom sich während ihrer rund zweieinhalbstündigen Aussage als relativ unbekannte Schauspielerin, als sie Weinstein 2005 auf dem Toronto International Film Festival kennenlernte. Er sei damals ein «Königsmacher» und an der «Spitze der Branche» gewesen. Auf die Frage, ob sie ihn im Gerichtssaal in der Innenstadt von Los Angeles, Kalifornien, gesehen habe, brach sie in Tränen aus, bevor sie «ja» ins Mikrofon flüsterte und in seine Richtung auf den Tisch der Verteidigung blickte. «Er trägt einen Anzug und eine blaue Krawatte, und er starrt mich an», sagte sie demnach im Zeugenstand.