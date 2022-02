Jenny Elvers und Alex Jolig hatten «nie einen gemeinsamen Alltag»

Haben Sie durch die Show eine andere Sicht auf die Beziehung bekommen?

Elvers: Ich habe in jedem Fall eine andere Sicht bekommen. Aber ich darf auch nicht zu viel verraten (lacht). An diesem Projekt war das Spannende, zu sehen, ob wir die Schublade jetzt wirklich zu lassen, weil wir einfach so viel Zeit miteinander haben und uns als Team in Prüfungen beweisen müssen. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie es unter solchen Umständen funktionieren wird, die alten Sachen ruhen zu lassen. Die Schublade bleibt jedenfalls nicht zu - so viel dazu.