Nestbau in vollem Gange

Frankhauser befindet sich bereits im siebten Monat und erwartet einen Jungen. Der Name steht auch schon fest: Damian. Der Nestbau ist ebenfalls schon in vollem Gange. Wie Frankhauser auf Instagram schrieb, befindet sich das Paar mit der Renovierung des Eigenheims und dem bevorstehenden Umzug derzeit in einer anstrengenden Phase.