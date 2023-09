Jenny Jürgens: «Mein Vater hat zeitlose Musik gemacht»

Inwiefern?

Jürgens: Ich glaube, dass die Menschen dadurch ihren Antrieb bekommen. Wenn man ewig leben würde, würde man doch alles aufschieben und wahrscheinlich nur faul in den Tag hineinleben, da man ja alles noch später machen kann. So aber setzt man sich Ziele, die man erreichen möchte. Ich möchte zum Beispiel mit meinem Mann noch ganz viel reisen. Ich bin mir der Endgültigkeit sehr bewusst und auch ein sehr organisierter Mensch. Deshalb habe ich mich bereits um Testament, Patientenverfügung und die ganzen Formalien gekümmert, damit meine Lieben wissen, was zu tun ist, wenn es so weit ist. Mir macht nur Angst, dass man mit zunehmendem Alter immer mehr Menschen verliert und wohl noch viele Abschiede bewältigen muss.