Jens «Knossi» Knossalla: Liebesauftritt mit seiner Verlobten

Jens «Knossi» Knossalla machte seine Verlobung erst vor kurzem öffentlich

Dass Jens Knossalla, der selbsternannte «König des Internets», verlobt ist, machte er erst Ende Juni überraschend in einem Livestream vom Worldchanger Event in Österreich öffentlich. Unvermittelt liess «Knossi» in dem Video den Verlobungsring seiner Partnerin Lia Mitrou zeigen. «Sie hat Ja gesagt», verkündete der Twitch–Streamer und TV–Star dann zu Bildern seiner lächelnden Verlobten. Der Zeitpunkt der Verlobung würde jedoch bereits in der Vergangenheit liegen, erklärte «Knossi» ausserdem noch in seinem Livestream.