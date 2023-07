Jens Riewa: Nachrichtensprecher mit Hang zum Quatsch

Ausflüge in die Show-Welt

Mit der Sat.1-Show «Stars in der Manege», die im Winter ausgestrahlt wurde, ging für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung. Er verriet in der Sendung: «Zirkus - ich verbinde damit ein unglaubliches Glücksgefühl. Ich mach gern Quatsch, ich lass wirklich gern das Kind im Manne raus. Ich hab' manchmal den Eindruck, ich werde nie richtig erwachsen.» Dazu passt, dass er dort als Clown auftrat. Auch in der ProSieben-Show «The Masked Singer» konnte er 2021 seine Entertainer-Seite ausleben - zumindest eine Sendung lang. «Ich habe mich gefreut, der Chili ein bisschen Leben einhauchen zu dürfen. Ich fand mich wirklich extrem scharf als Chili», sagte er der Nachrichtenagentur spot on news.