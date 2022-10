Vierwöchige Event-Programmierung

«Jeopardy!», «Herzblatt» und mehr: Sat.1 legt Show-Klassiker neu auf

Der Retro-Trend im deutschen TV hält weiter an. Der Privatsender Sat.1 kündigt am Freitag an, vier Show-Klassiker zurückzubringen. Darunter auch «Jeopardy!», «Die Pyramide» und eine Abwandlung der Datingshow «Herzblatt».