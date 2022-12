Jeremiah Green: Modest-Mouse-Schlagzeuger an Krebs erkrankt

Jeremiah Green war mit Brock Mitbegründer der Band Modest Mouse, die sich 1992 in Issaquah, Washington formierte. Die erste Single «Broke» erschien 1996, das erste Studioalbum «This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About» wurde im selben Jahr veröffentlicht. Ihr bis dato letztes Album «The Golden Casket» wurde 2021 veröffentlicht. Green war nicht kontinuierlich Teil der Band, von 2003 bis 2004 legte er eine einjährige Pause ein.