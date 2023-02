Jeremy Clarkson: Seine Meghan-Kolumne könnte Konsequenzen haben

Der britische Star-Moderator und Autor Jeremy Clarkson (62) hat womöglich den Bogen überspannt. In seiner Kolumne in der britischen Boulevardzeitung «The Sun» beschimpfte er vor einigen Wochen Herzogin Meghan (41) in teils üblen und unflätigen Worten. Unter anderem behauptete er, sie würde Prinz Harry (38) kontrollieren. Er träume von dem Tag, «an dem sie nackt durch die Strassen jeder Stadt in Grossbritannien schreiten muss, während die Menge ‹Schande› skandiert und sie mit Exkrementen bewirft», so Clarkson. «Jeder in meinem Alter denkt genau so wie ich», vermutet Clarkson.