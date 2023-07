Jeremy Clarksons Hasskolumne über Herzogin Meghan war sexistisch

Im Dezember 2022 sorgte der englische Moderator Jeremy Clarkson (63) mit einem Gastbeitrag in der Boulevardzeitung «The Sun» für viel Aufsehen. Die britische Presseaufsicht (IPSO) hat die Kolumne Clarksons, in der er über Herzogin Meghan (41) schrieb, nun als sexistisch eingestuft. Die IPSO habe geurteilt, dass in dem Beitrag teils abwertend in Bezug auf des Geschlecht von Meghan geschrieben wurde, wie es in einer Pressemitteilung heisst.