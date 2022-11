Jeremy Fragrance feiert sich nach «PBB»-Auszug selbst auf Instagram

Mehr als 60.000 neue Follower

Kein Wunder: In einem Post freut er sich über den Zuwachs seiner Zahlen von mehr als 60.000 neuen Followern in den letzten Tagen. «Zum Vergleich, andere Kandidaten hatten ein Wachstum von ca. 2-3k in dieser Zeit», feiert Jeremy seinen Erfolg. In einem anderen Video freut er sich darüber, dass «Promi Big Brother» in einer Pressemitteilung angeblich scherzhaft als die «Jeremy Fragrance Show» bezeichnet worden sein soll. Im letzten Posting freut er sich über seine eigenen Gifs und fordert seine Fans auf: «Benutzt die Gifs, Leute!»