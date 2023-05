«Diese Ochsenknechts» als Vorbild

Inspiriert wurde Sky durch den Erfolg seiner Reality-Soap «Diese Ochsenknechts» um die gleichnamige Showbiz-Familie. Der Sender will nun das Genre «Celeb-Reality» (Sky) ausbauen. «Mit Jeremy Fragrance konnten wir einen der erfolgreichsten und schillerndsten Influencer Deutschlands für uns gewinnen», heisst es in der Mitteilung. «Ich bin sicher, dass er mit seiner unvergleichlichen Personality in dieser Serie für viel Gesprächsstoff sorgen wird».