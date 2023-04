Jeremy Renner bekämpft seine Schmerzen mit Meditation

In den ersten Wochen nach dem Unfall habe Renner «unerträgliche» Schmerzen gehabt, so Vincent. Allein der Bruch des Schienbeins sei schon schwerwiegend genug gewesen, aber Renner habe ja insgesamt über 30 Knochenbrüche erlitten. «Mental kann man mit so viel Schmerz gar nicht umgehen.»