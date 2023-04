Jeremy Renner besucht «Menschen, die mein Leben gerettet haben»

In mittlerweile nicht mehr abrufbaren Instagram-Storys, von denen unter anderem das US-Magazin «People» berichtet, war demnach zu sehen, wie Renner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Renown Regional Medical Centers, eines Krankenhauses in Reno, Nevada, trifft. «Ich konnte diese unglaubliche Gruppe von Menschen, die mein Leben gerettet haben, erneut besuchen», schrieb der 52-Jährige zu einem Gruppenbild. In weiteren Storys sei Renner mit Gehstock vor einem Schild des Krankenhauses zu sehen gewesen und mit einem Chirurgen, dem er demnach dankte.