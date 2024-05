Jeremy Renner kann nach seinem Unfall keine schlechten Tage haben

Das Geld ist Jeremy Renner egal

Zwar sei er gut über die Screen Actors Guild versichert, trotz der Mitgliedschaft in der Schauspielergewerkschaft habe er für seine Genesung aber viel zahlen müssen, erzählt Renner. «Aber was kümmert mich das?», fragt er. «Ich bin am Leben. Ich gehe mit einem Lächeln im Gesicht durchs Leben. Und es gibt nichts, was daran jemals etwas ändern könnte. Nichts. Es ist unmöglich für mich, einen schlechten Tag zu haben.»