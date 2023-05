Jeremy Renner nach Unfall: «Schmerz ist für mich Fortschritt»

Am Neujahrstag wurde Marvel-Star Jeremy Renner (52) von seinem Schneepflug überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt. Seither informiert der Schauspieler seine Fans in regelmässigen Abständen auf Instagram über Fortschritte bei seiner Genesung. Vor wenigen Wochen war er noch auf Gehhilfen angewiesen, mittlerweile ist sogar ein leichtes Jogging möglich, wie der 52-Jährige in einem Clip beweist, den er in seinen Instagram-Storys geteilt hat.