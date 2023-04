«Er hatte Blut an seinen Ohren, sicher auch an seiner Nase. An seinem Auge sah es so aus, als wäre etwas herausgedrückt worden.» Die «Menge an Blut» habe ihn schockiert. «Er hatte einfach solche Schmerzen. Und die Geräusche, die aus ihm kamen - da war so viel Blut im Schnee.» Für seinen Nachbarn habe es sich so angehört, als würde jemand «im Sterben liegen». Er habe sich einfach «hilflos» gefühlt, da er nur habe zusehen können. «Ich hatte wirklich das Gefühl, dass er für ein paar Sekunden gestorben ist.»