«jerks.» endet mit der fünften Staffel

Christian Ulmen (47) und Fahri Yardim (42) kehren 2023 mit neuen Folgen von «jerks.» zurück. Die langersehnte fünfte Staffel der Erfolgsserie startet am 2. Februar exklusiv bei Joyn Plus+, wie der Streamingdienst am Freitag bekannt gibt. Am Starttermin gehen zwei Folgen online, anschliessend wird wöchentlich je eine neue Folge verfügbar sein. Nach der Premiere auf der Streamingplattform zeigt ProSieben die Staffel im Free-TV.