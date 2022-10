Der ehemalige FC-Bayern- und DFB-Spieler Jérôme Boateng (34) steht in München erneut vor Gericht. Im September 2021 war der Weltmeister von 2014 wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Alle Beteiligten hatten anschliessend Berufung eingelegt. Am heutigen Donnerstag (20. Oktober) beginnt nun der Berufungsprozess.