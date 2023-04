Jerry Springer ist tot: Talk-Legende stirbt mit 79 Jahren

Jerry Springer (1944-2023) ist tot. Der legendäre Talkshow-Host verstarb im Alter von 79 Jahren nach einer «kurzen Krankheit», wie verschiedene US-Medien, darunter «People», melden. Springer soll am Donnerstagmorgen (Ortszeit) friedlich in seinem Zuhause in Chicago verstorben sein. In einem «People» vorliegenden Statement liess Springers Familie erklären: «Jerrys Fähigkeit, Kontakt zu Menschen herzustellen, stand im Zentrum seines Erfolges [...]. Er ist unersetzbar und sein Verlust schmerzt immens».