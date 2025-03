Jessica Alba: Mit Scheidungstattoo und blauem Zweiteiler bei Premiere

Ausgelassene Partynacht vor der Filmpremiere

Aber auch beruflich lässt Alba von sich hören: Als Nächstes wird sie als Chiara Rossini in Bobby Morescos Sportwagen–Biopic «Maserati: The Brothers» zu sehen sein. In Miami unterstützte sie nun aber erstmal ihre Freundin Eva Longoria (50), die den Film «Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip» vorstellte. Die Schauspielerin und Produzentin feierte am Wochenende zudem ihren runden Geburtstag. Auf der Jacht–Party in der Nacht zu Sonntag war natürlich auch Jessica Alba dabei. Dazu hatte sie eine Jeans und ein weisses Top gewählt. «Ich bin dankbar, in Miami zu sein und die legendäre Eval Longoria zu feiern!», betonte Jessica Alba in einem Instagram–Posting.