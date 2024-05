Jessica Alba: Süsse Liebeserklärung zum 16. Hochzeitstag

«Ein Hoch auf uns»

Während viele andere Hollywoodlieben in Rekordzeit wieder auseinanderbrechen, können Alba und Warren auf ihre inzwischen 20–jährige Beziehung zurückblicken. 16 Jahre davon sind sie verheiratet. Zum Hochzeitstag am 19. Mai postete die 43–Jährige auf ihrer Instagramseite mehrere Bilder von heute und früher und richtete liebevolle Worte an ihren Gatten: «16 Jahre Ehe, 20 Jahre zusammen und für immer...», begann sie ihr Posting. Und weiter schrieb sie: «Ich bin stolz auf uns, dass wir es so weit geschafft haben.»