Jessica Alba teilt nach Trennung Botschaft über Vergebung und Güte

Jessica Alba auf dem Weg zu sich selbst

Schon in ihrer Trennungsmitteilung hat die US–Amerikanerin ihr neues Leben eingeläutet. «Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation – sowohl als Individuum als auch in Partnerschaft mit Cash», schrieb Alba am 16. Januar in ihrem Instagram–Feed über das Ehe–Aus. «Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind und jetzt ist es an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Evolution als Individuen beginnen.» Sie würden sich weiterhin mit Liebe, Güte und Respekt füreinander begegnen und für immer eine Familie sein.