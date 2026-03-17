Jessica Alba und Cash Warren: Einig bei Scheidung und Sorgerecht

«Ich befinde mich seit Jahren auf einem Weg der Selbstfindung und Veränderung – sowohl als Einzelperson als auch gemeinsam mit Cash», schrieb Alba damals bei Instagram. «Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind und nun ist es an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Weiterentwicklung als Einzelpersonen beginnen.» Sie wollten «mit Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt in die Zukunft [schauen] und werden für immer eine Familie bleiben», fügte sie an. Die beiden sollen weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen.