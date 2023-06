Jessica Biel macht sich schon Sorgen, dass ihre Jungs Teenager werden

Biel ist leitende Produzentin der Teen-Thriller-Serie «Cruel Summer», die in Deutschland bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Gerade macht sie Werbung für die zweite Staffel, die in den USA am 5. Juni bei Freeform startet. Im Gespräch mit «Entertainment Tonight» sollte sie die Frage beantworten, ob all das Drama aus der Serie sie in Bezug auf die noch kommenden Teenager-Jahre ihrer eigenen Kinder beeinflusse. Es sei geradezu «verheerend», wie «nervös» Biel schon sei, erklärt sie.