Jessica Chastain mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Jessica Chastain: Kinder sind «mein Ein und Alles»

Jessica Chastains Kinder posierten bei der Veranstaltung nicht für Fotos. Ihr Vater ist Gian Luca Passi de Preposulo (43), mit dem die Schauspielerin seit 2017 verheiratet ist. «Ich möchte meiner Familie danken, Gian Luca. Ich möchte mich bei meinen Kindern bedanken – mein Ein und Alles», sagte sie in ihrer Dankesrede. «Diese Ehre gehört euch allen.»