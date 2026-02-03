Jessica Chastain und Chris Pine mit Hauptrollen in Me-too-Drama

Die Novelle wurde von Kritikern gefeiert und insbesondere für ihre vielschichtige und differenzierte Auseinandersetzung mit der Me–too–Bewegung gelobt. Zuvor wurde bereits 2002 Gaitskills' Kurzgeschichte «Secretary» als BDSM–Liebesdrama mit Maggie Gyllenhaal (48) und James Spader (65) in den Hauptrollen verfilmt, das inzwischen Kultstatus erreicht hat.