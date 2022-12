Jessica Haller: «Wir werden ab sofort jedes Jahr nochmal heiraten»

Am 17. Dezember haben Sie Ihren ersten Hochzeitstag. Werden Sie ihn speziell feiern?

Haller: Wir haben uns zu unserem ersten Hochzeitstag ein besonderes Geschenk gemacht. Wir werden ab sofort jedes Jahr nochmal heiraten. In diesem Jahr werden wir in Dubai in der Wüste heiraten als Kontrast zum Vorjahr und danach fahren wir gemeinsam mit der Familie wieder ins Zillertal, an den Ort, an dem wir uns getraut haben.