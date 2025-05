Jessica Mann beschreibt Harvey Weinstein als «Dr. Jekyll und Mr. Hyde»

Im Laufe ihrer Aussage vor Gericht enthüllte sie, Weinstein häufig als «Dr. Jekyll und Mr. Hyde» bezeichnet zu haben. So habe er ihr einerseits Komplimente zu ihrem Aussehen und ihrer Schauspielleistung gemacht, sich andererseits aber schlagartig in ein «Monster» verwandelt, wenn das Thema Sex aufkam: «Das Wort ‹Nein› war hierbei ein besonderer Trigger für ihn», so Mann.