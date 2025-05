Jessica Mann sagt gegen Weinstein aus: «Es geschah schnell und heftig»

Sie könne sich an sein Gewicht auf ihr erinnern und daran, dass sie kaum atmen konnte. Ihr sei schwarz vor Augen geworden. Nachdem sie zu sich gekommen sei, habe sie nicht gewusst, was vor sich ging. «Ich kroch ins Bad, stand auf und sah mich im Spiegel, aber ich wusste nicht, dass ich es war. Ich konnte mich selbst nicht wiedererkennen», erinnert sie sich. Mann habe sich in einem Schockzustand befunden, Weinstein habe sich «sehr gewaltsam» an ihr vergangen gehabt.