Jessica Schwarz plant schon jetzt ihren 50. Geburtstag im Jahr 2027

Wieder eine grosse Sause mit 140 Leuten?

Schon ihren 30. Geburtstag zelebrierte sie ausgiebig mit rund 140 Menschen über vier Nächte. «Die würde ich heute vielleicht gar nicht mehr alle zusammenbekommen, weil mein Leben anders ist und einige Freunde von damals auch gar nicht mehr unter uns sind», überlegt die Schauspielerin, die zusammen mit ihrem Ehemann Louis–Freytag Beckmann ein Glamping–Hotel in Portugal betreibt. Trotzdem würde sie gerne wissen, wie es sich anfühlt, «diese Menschen von damals 20 Jahre später noch einmal zu versammeln». Zudem fände sie es spannend herauszufinden, wo diese 20 Jahre hin sind und was diese Zeit mit allen gemacht habe.