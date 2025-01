Jessica Simpson ist schwer inspiriert von ihrer Trennung

Am gestrigen Dienstag (14. Januar) hatte die Sängerin dem «People»–Magazin gegenüber bestätigt, dass sie und Johnson nach zehn Jahren Ehe nun getrennt leben würden. Die neue Lebenssituation scheint die Musikerin zu inspirieren, wie eine Quelle nun dem Promi–Portal «Page Six» verriet: «Jessica arbeitet schon seit einiger Zeit an neuer Musik, aber mit allem, was jetzt passiert, ist es für sie der perfekte Zeitpunkt, um damit voll durchzustarten.» Das letzte Album von Jessica Simpson war ein 2010 erschienenes Weihnachtsalbum.