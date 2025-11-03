Jessica Simpson: Sie feiert acht Jahre Alkoholabstinenz

Auch beruflich läuft es wieder bei der Sängerin. Sie wird demnächst in der Serie «All's Fair» zu sehen sein. Die Hauptrollen übernehmen Sarah Paulson (50), Kim Kardashian (45) und Niecy Nash (55). Auf der Serienpremiere erzählte sie gegenüber «E!News», sie fühle sich mit 45 wie neu geboren.