Jessica Simpson: Sie feiert acht Jahre Alkoholabstinenz

Jessica Simpson (45) lebt seit acht Jahren alkoholfrei. Die Sängerin veröffentlichte am Samstag einen emotionalen Beitrag, um diesen Meilenstein zu feiern. Sie postete auf Instagram ein Selfie und erinnerte sich an den Moment der Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken.
«Heute vor acht Jahren traf ich die Entscheidung, mich den selbstzerstörerischen Aspekten meines Lebens zu stellen und sie loszulassen», schrieb Simpson. «Durch diese Entscheidung konnte ich ein Leben führen, das ganz den Plänen Gottes für mich entspricht», fügte sie hinzu.
Alkohol beeinträchtigte ihr Leben
Die Sängerin führte weiter aus, dass der Alkohol ihre Kreativität beeinträchtigte und sie ihre Träume nicht ausleben konnte. Simpson sei glücklich darüber, dass sie sich für den Glauben entschieden und die Angst hinter sich gelassen habe.
Auch beruflich läuft es wieder bei der Sängerin. Sie wird demnächst in der Serie «All's Fair» zu sehen sein. Die Hauptrollen übernehmen Sarah Paulson (50), Kim Kardashian (45) und Niecy Nash (55). Auf der Serienpremiere erzählte sie gegenüber «E!News», sie fühle sich mit 45 wie neu geboren.