Jessie J und Prinzessin Kate: Eine Umarmung «von Mutter zu Mutter»

«Mir wurde gesagt, ich solle es nicht tun», erzählt die Sängerin. Und die 37–Jährige erklärt, was ihr dabei durch den Kopf ging: «Ich habe einfach eine Mutter gesehen, die ebenfalls öffentlich eine Krebserkrankung durchgemacht hat, und ich wollte sie schlicht umarmen. So einfach war das.» Jessie J habe Kate in diesem Augenblick «nicht als Prinzessin von Wales gesehen, ich meine, natürlich habe ich das, und ich war respektvoll», versucht sie sich zu erklären. Die Sängerin habe gefragt, ob sie die Prinzessin umarmen dürfe – und Kate habe zugestimmt.