Jessie J und Prinzessin Kate: Emotionale Umarmung nach Krebsdiagnosen

Prinz William plant Zusammenarbeit

Jessie J nutzte die Gelegenheit, um auf die Wichtigkeit von Mental–Health–Gesprächen hinzuweisen: «Es ist so eine wichtige Unterhaltung. Ich vermisse ihn einfach und ich möchte anderen helfen.» Später verriet sie, dass Prinz William sie für seine Arbeit im Bereich psychische Gesundheit gewinnen möchte. Der Thronfolger habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könne, gemeinsam offene Gespräche über mentale Gesundheit zu fördern und gegen Stigmatisierung anzukämpfen. «Er würde mich gerne einbinden», erklärte Jessie J nach der Veranstaltung. «Sie sind interessiert und wissen, wie wichtig es ist, diese Botschaft zu teilen.»