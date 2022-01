Jethro-Tull-Frontmann Ian Anderson: Keine Party zum 75. Geburtstag

Ian Anderson (74) ist international bekannt als Frontmann der britischen Rockband Jethro Tull. Seit 19 Jahren hat die Band kein Album mehr veröffentlicht. Ian Anderson stand währenddessen solo und in anderen Formationen auf der Bühne und im Tonstudio. Am 28. Januar erscheint nun das neue Jethro-Tull-Album «The Zealot Gene». Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Brite, wie es zu dem neuen Longplayer kam und wie er seinen 75. Geburtstag im August verbringen wird. Darüber hinaus erzählt der Sänger, wie er mit seiner chronischen Lungenkrankheit in der Corona-Pandemie umgeht und wie oft er noch Flugreisen unternimmt.