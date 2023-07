Als «verlängerter Arm» ihres Teams im Studio

Giulia Gwinn selbst hofft, dass sie durch ihre neue Aufgabe eine Bereicherung für alle interessierten Fussballfans in Deutschland sein könne. «Ohne Frage: Ich wäre liebend gerne selbst als Spielerin mit in Australien und Neuseeland und hätte meinen Teil für eine hoffentlich erfolgreiche WM beitragen wollen», erklärte sie in einem Statement. Da dies aus bekannten Gründen nicht möglich sei, freue sie sich auf die andere spannende Funktion. «Ich verstehe mich in meiner neuen Rolle vor allem als verlängerter Arm der deutschen Nationalmannschaft.» Sie wolle Emotionen einordnen und Einblicke ins Mannschaftsleben geben.