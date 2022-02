Jetzt ist es offiziell: Herzogin Kate wird Prinz Harrys Nachfolgerin

Konkurrenz zu Prinz William

Als RFU-Schirmherrin tritt die 40-Jährige in direkte Konkurrenz zu ihrem Ehemann. Prinz William ist seit 2016 Schirmherr der walisischen Rugby-Union. Die sportbegeisterte Kate ist unter anderem bereits königliche Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club und damit auch Stammgast beim Tennisturnier von Wimbledon.