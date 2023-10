Jetzt ist es offiziell: Hollywood-Star Michael Caine geht in Rente

Positives Ende für Michael Caines Filmkarriere

Der britische Schauspieler, der die Hauptrolle in «The Great Escaper» (deutscher Titel: «In voller Blüte») spielt, fügte hinzu: «Ich dachte mir, ich hatte gerade die Hauptrolle in einem Film, der hervorragende Kritiken bekommt. Was soll ich tun, um das zu übertreffen?» Caine sagte, er wolle seine Filmkarriere, die sich über sieben Jahrzehnte erstreckte, mit einem positiven Ende abschliessen: «Die einzigen Rollen, die ich jetzt wahrscheinlich noch bekommen werde, sind 90–jährige Männer. Oder vielleicht 85–Jährige. Sie werden nicht die Hauptrolle sein. Für 90–Jährige gibt es keine Hauptrollen mehr, die bekommen junge, hübsche Jungen und Mädchen. Also dachte ich, ich könnte genauso gut mit all dem abschliessen.»